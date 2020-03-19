У Білій Церкві з підозрою на коронавірус в МЛ№3 знаходиться 8 пацієнтів

Серед них 1 особа - білоцерківець. Всі пацієнти повернулися з епідемічно неблагополучних регіонів.
Точна інформація, хворі вони чи ні, за словами головного лікаря, буде відомо після обіду 24 березня.
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Станом на 07:40 понеділка, 23 березня, кількість заражених коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні 73 випадки , 3 з них - летальні.
За регіонами статистика в Україні виглядає так:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.
Загалом у світі - 339 259 осіб. За увесь час пандемії від ускладнень померло понад 14,7 тис. людей. Найбільше заражень у Китаї, Італії та США.
- Китай - 81 439 хворих, 3 274 людей померло;
- Італія - 59 138 хворих, 5 476 людей померло;
- США - 35 206 хворих, 471 людина померла.