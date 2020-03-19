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У Білій Церкві з підозрою на коронавірус в МЛ№3 знаходиться 8 пацієнтів

  • Понеділок, бер. 23 2020
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У Білій Церкві з підозрою на коронавірус в МЛ№3 знаходиться 8 пацієнтів

Таку інформацію повідомила головний лікар КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3" Тетяна Дідич. 

Серед них 1 особа - білоцерківець. Всі пацієнти повернулися з епідемічно неблагополучних регіонів. 

Точна інформація, хворі вони чи ні, за словами головного лікаря, буде відомо після обіду 24 березня.

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Станом на 07:40 понеділка, 23 березня, кількість заражених коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні  73 випадки , 3 з них - летальні.

За регіонами статистика в Україні виглядає так:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
  • Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
  • Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.

Загалом у світі - 339 259 осіб. За увесь час пандемії від ускладнень померло понад 14,7 тис. людей. Найбільше заражень у Китаї, Італії та США.

  • Китай - 81 439 хворих, 3 274 людей померло;
  • Італія - 59 138 хворих, 5 476 людей померло;
  • США - 35 206 хворих, 471 людина померла.

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Опубліковано в ЖКГ

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