Графік роботи абонвідділів "Білоцерківводи" та "Білоцерківтепломережі" на період карантину

Абонвідділ ТОВ "Білоцерківвода" працювати не буде. Ви можете здійснювати онлайн-платежі за послуги водопостачання та водовідведення через сервіс «Мій кабінет» на офіційному сайті підприємства або скористатися сервісами: Приват 24, Ощад 24, iPay, Portmone.com. Абонентські відділи КП БМР «Білоцерківтепломережа» з 16.03.2020 р. по 27.03.2020 р. працюють зі споживачами в телефонному режимі та через електронне листування.

Особистий прийом громадян не проводиться!!!

Оплата послуг теплопостачання в касах, які знаходяться в абонвідділах підприємства, буде проводитись тільки за талонами. Отримати талони можна з 08:00 в абонвідділах КПБМР«БЦТМ».

Абонентський відділ «Рось»: б-р Олександрійський, 94, готель «Рось», II-й поверх

тел: 6-54-21

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Абонентський відділ «Масив»: пров. Героїв Крут перший, 42; 1-ий поверх

тел: 38-80-97

елект. адреса : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.