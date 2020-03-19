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Графік роботи абонвідділів "Білоцерківводи" та "Білоцерківтепломережі" на період карантину

  • Четвер, бер. 19 2020
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Графік роботи абонвідділів &quot;Білоцерківводи&quot; та &quot;Білоцерківтепломережі&quot; на період карантину

Графік роботи обох абонвідділів:

  1. Абонвідділ ТОВ "Білоцерківвода" працювати не буде. Ви можете здійснювати онлайн-платежі за послуги водопостачання та водовідведення через сервіс «Мій кабінет» на офіційному сайті підприємства або скористатися сервісами: Приват 24, Ощад 24, iPay, Portmone.com.
  2. Абонентські відділи КП БМР «Білоцерківтепломережа» з 16.03.2020 р. по 27.03.2020 р. працюють зі споживачами  в телефонному режимі та через електронне листування.  

Особистий прийом громадян не проводиться!!!

Оплата послуг теплопостачання в касах, які знаходяться в абонвідділах підприємства, буде проводитись тільки за талонами. Отримати талони можна з 08:00 в абонвідділах КПБМР«БЦТМ».

Абонентський відділ «Рось»: б-р Олександрійський, 94, готель «Рось», II-й поверх

тел: 6-54-21

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Абонентський відділ «Масив»: пров. Героїв Крут перший, 42; 1-ий поверх 

тел: 38-80-97

елект. адреса :  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

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Опубліковано в ЖКГ

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