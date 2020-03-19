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КП БМР "Білоцерківводоканал" зданий у концесію вірно

  • Четвер, бер. 19 2020
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КП БМР &quot;Білоцерківводоканал&quot; зданий у концесію вірно

На сайті БМР опублікований звіт про періодичне відстеження регуляторного акту рішення міської ради від 17 травня 2012 року №581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».

Рішення Білоцерківської міської ради № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» було прийнято 17 травня  2012 року. У регуляторному акту намагалися встановити чи виконані такі цілі: 

- задоволення інтересів територіальної громади за рахунок ефективного використання комунального майна;

 - задоволення потреб населення в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в концесію фізичним  або юридичним особам;

- забезпечення прозорості і доступності процесу передачі в концесію комунального майна та  проведення концесійного конкурсу;

- конкурентний відбір юридичної або фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

Зокрема, дані по концесійним платежам такі: 

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

2017р.

2018р.

2019р.

1

Кількість поданих заявок та пропозицій

шт.

-

-

-

2

Укладення концесійних договорів

шт.

-

-

-

3

Надходження концесійних платежів

тис. грн.

4067,0

3555,00

3823,5

4

Обсяг інвестицій в об’єкт концесії

тис. грн.

3162,05

1953,98

1663,28

5

Фінансові результати діяльності концесіонера:

        
 

прибуток

тис. грн.

11987

8316

8972
 

збиток

тис. грн.

-

-

-

"В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» надало змогу забезпечити прозорість процедури проведення  конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», сприяло зменшенню навантаження на міський бюджет щодо фінансування збиткових об'єктів", - йдеться у висновку звіту.

Від редакції БЦ News додамо, що враховуючи постійні фінансові допомоги КП БМР "Білоцерківтепломережа" з міського бюджету в розмірі десятків мільйонів гривень, концесія підприємства "Білоцерківводоканал" дійсно вигідна міському бюджету, адже приносить прибуток у вигляді концесійних платежів, а не вимагає з бюджету допомоги. 

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Опубліковано в ЖКГ

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