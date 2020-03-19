КП БМР "Білоцерківводоканал" зданий у концесію вірно

На сайті БМР опублікований звіт про періодичне відстеження регуляторного акту рішення міської ради від 17 травня 2012 року №581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».

Рішення Білоцерківської міської ради № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» було прийнято 17 травня 2012 року. У регуляторному акту намагалися встановити чи виконані такі цілі:

- задоволення інтересів територіальної громади за рахунок ефективного використання комунального майна;

- задоволення потреб населення в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в концесію фізичним або юридичним особам;

- забезпечення прозорості і доступності процесу передачі в концесію комунального майна та проведення концесійного конкурсу;

- конкурентний відбір юридичної або фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

Зокрема, дані по концесійним платежам такі:

№ п/п Показник Одиниця виміру 2017р. 2018р. 2019р. 1 Кількість поданих заявок та пропозицій шт. - - - 2 Укладення концесійних договорів шт. - - - 3 Надходження концесійних платежів тис. грн. 4067,0 3555,00 3823,5 4 Обсяг інвестицій в об’єкт концесії тис. грн. 3162,05 1953,98 1663,28 5 Фінансові результати діяльності концесіонера: прибуток тис. грн. 11987 8316 8972 збиток тис. грн. - - -

"В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта доведено, що рішення міської ради від 17 травня 2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» надало змогу забезпечити прозорість процедури проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», сприяло зменшенню навантаження на міський бюджет щодо фінансування збиткових об'єктів", - йдеться у висновку звіту.

Від редакції БЦ News додамо, що враховуючи постійні фінансові допомоги КП БМР "Білоцерківтепломережа" з міського бюджету в розмірі десятків мільйонів гривень, концесія підприємства "Білоцерківводоканал" дійсно вигідна міському бюджету, адже приносить прибуток у вигляді концесійних платежів, а не вимагає з бюджету допомоги.