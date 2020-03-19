КП БМР "Білоцерківводоканал" зданий у концесію вірно

Рішення Білоцерківської міської ради № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» було прийнято 17 травня 2012 року. У регуляторному акту намагалися встановити чи виконані такі цілі:
- задоволення інтересів територіальної громади за рахунок ефективного використання комунального майна;
- задоволення потреб населення в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення;
- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в концесію фізичним або юридичним особам;
- забезпечення прозорості і доступності процесу передачі в концесію комунального майна та проведення концесійного конкурсу;
- конкурентний відбір юридичної або фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.
Зокрема, дані по концесійним платежам такі:
|
№ п/п
|
Показник
|
Одиниця виміру
|
2017р.
|
2018р.
|
2019р.
|
1
|
Кількість поданих заявок та пропозицій
|
шт.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Укладення концесійних договорів
|
шт.
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Надходження концесійних платежів
|
тис. грн.
|
4067,0
|
3555,00
|
3823,5
|
4
|
Обсяг інвестицій в об’єкт концесії
|
тис. грн.
|
3162,05
|
1953,98
|
1663,28
|
5
|
Фінансові результати діяльності концесіонера:
|
прибуток
|
тис. грн.
|
11987
|
8316
|
8972
|
збиток
|
тис. грн.
|
-
|
-
|
-
"В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта доведено, що рішення міської ради від 17 травня 2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» надало змогу забезпечити прозорість процедури проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», сприяло зменшенню навантаження на міський бюджет щодо фінансування збиткових об'єктів", - йдеться у висновку звіту.
Від редакції БЦ News додамо, що враховуючи постійні фінансові допомоги КП БМР "Білоцерківтепломережа" з міського бюджету в розмірі десятків мільйонів гривень, концесія підприємства "Білоцерківводоканал" дійсно вигідна міському бюджету, адже приносить прибуток у вигляді концесійних платежів, а не вимагає з бюджету допомоги.