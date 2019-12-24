Увага! Питна вода може бути небезпечною!

В Україні, реєструються випадки отруєння дітей, ймовірно, пов’язані з приготуванням дитячого харчування на воді з індивідуальних колодязів у якій вміст нітратів перевищував гігієнічні нормативи.

Чому ж вода, яка є поряд з повітрям та їжею одним із найважливіших елементів зовнішнього середовища без якого неможливе життя, і яка необхідна для забезпечення нормального функціонування організму, обміну речовин та енергії, може бути небезпечною для здоров'я, а іноді і для життя людини.

Потреба організму у воді задовольняється головним чином за рахунок питної води. Для безпеки здоров'я людей питна вода не повинна містити патогенних бактерій, вірусів, хімічних речовин, а концентрація солей у воді - не перевищувати граничне допустимі показники. В першу чергу це стосується нітратів.

Нітрати - це солі азотної кислоти, які є постійними складниками природних вод. Якщо їх концентрація в питній волі не перевищує 45 мг/л (за нітрат-іоном), то така вода нешкідлива для вживання.

На жаль, у наш час відмічається зростання нітратного забруднення колодязів та джерел водопостачання внаслідок ненормованого використання в господарствах, у приватному секторі мінеральних та органічних добрив. Забруднення питної води наднормативними концентраціями нітратів та їх споживання небезпечне для здоров'я.

Особливо це стосується немовлят першого року життя, які перебувають на штучному вигодовуванні, та дітей дошкільного, віку. У них розвивається така хвороба, як водно-нітратна метгемоглобінемія. Вона настає в результаті того, що нітрати під дією бактерій кишечнику відновлюються до нітритів, які всмоктуються в кров і частково блокують гемоглобін, викликаючи кисневий голод. Характерними симптомами цього захворювання є синюшність носо-губного трикутника, мочок вуха, кінчиків пальців, задишка, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми, блювота і пронос.

Водно-нітратна метгемоглобінемія може призвести до смерті немовлят.

У дітей перших місяців життя отруєння нітратами можливе через овочевий сік, молочні суміші, що готуються на воді, забрудненій нітратами. Особливо небезпечна хронічна дія нітратів для дітей.

Крім того, підвищений вміст нітратів у воді небезпечний для здоров'я дорослого населення особливо сільського населення, що споживає воду або продукти з перевищеним вмістом нітратів, чутливих до нітратів осіб похилого віку, хворих на анемію, осіб з захворюваннями дихальної системи, хворобами серцево-судинної системи. При цьому, відбувається послаблення імунної системи організму та збільшення загальної захворюваності, у тому числі інфекційними та онкологічними хворобами. Хронічне отруєння нітратами веде до утворення канцерогенних білкових сполук – нітрозамінів, які спричиняють виникнення раку.

Що ж потрібно зробити для попередження негативного впливу нітратів на здоров'я населення та запобігання виникненню отруєнь і захворювань ?

Не вживати питну воду із колодязів і джерел, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники, та не використовувати її для приготування сумішей в харчуванні немовлят та дітей віком до 3-х років. обережністю застосовувати в сільському господарстві та приватному секторі мінеральні та органічні добрива. Дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації

колодязів (ізолювання стін колодязів, облаштування навколо них глиняного замка , огородження, облаштування колодязя навісом, кришкою, загальним відром тощо) По можливості, якнайдовше годувати немовлят першого року життя грудним молоком, вміст нітратів у ньому низький, навіть якщо мати вживає питну воду з підвищеною концентрацією нітратів. Вживати аскорбінову кислоту, ретинол (віт.А, альфа-токоферол), віт.Є, танін, цистеїн, які здатні послабити негативний вплив нітратів на людський організм.

Білоцерківське міськрайонне управління

Головного Управління Держпродспоживслужби

в Київській області