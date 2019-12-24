Актуальна інформація для ОСББ

19 лютого в м.Біла Церква за підтримки Білоцерківської міської ради та Проєкту ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) відбувся захід «День ОСББ у місті Біла Церква».

Майже 100 учасників з нашого міста та Київської області зібрались у Білій Церкві для обміну досвідом співпраці ОСББ та місцевої влади.

Метою заходу було ознайомити представників міст Обухів, Васильків, Українка, Фастів з діяльністю ОСББ у місті Біла Церква, розповісти про позитивний досвід співпраці муніципалітету та ОСББ, про реалізовані ОСББ проєкти, проінформувати учасників про можливості співпраці з «Фондом енергоефективності України».

Міський голова Геннадій Дикий закликав голів ОСББ активно користуватися програмами, отримувати фінансування на заходи по енергозбереженню, адже у результаті реально можна зменшити витрати за теплопостачання в 2 рази. Зауважив, що лише за минулий рік в місті надано допомоги для ОСБББ та ЖБК, у різних формах, на виконання послуг (обрізка дерев, благоустрій, утеплення тощо) 10 млн 779 тис. грн для з міського бюджету.

Детально про реалізацію міської програми підтримки ОСББ у 2019 році та затвердженою відповідною програмою на 2020 рік присутніх ознайомив начальник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Олег Савченко. Зокрема він зауважив, що на поточний рік на дану програму виділено 3,5 млн грн. Наразі вже зареєструвалося три учасники програми. Наголосив, що ознайомитися з умовами отримання кредитів відповідно до державних та міських програм та задати запитання, що турбують про будь-які нюанси щодо створення ОСББ можна у департаменті житлово-комунального господарства (вул.А.Шептицького, 2).

Довідкова інформація:

Проєкт «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН. Проєкт діє в усіх областях України у містах, районних центрах, сільських та селищних радах, об'єднаних територіальних громадах та м. Києві. Проєкт навчає та консультує ініціативні групи та ОСББ щодо створення, ефективного управління, ведення бухгалтерії ОСББ та підвищення рівня енергоефективності будинків. Долучитися до Проєкту можна зареєструвавшись на сайті www.houses.in.ua. Більше про Проєкт за посиланням http://bit.lv/2Y55VGI

Фонд енергоефективності - державна установа, яка надає інструменти для термореновації багатоквартирних будинків з ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

Підтримка Фонду полягає у наданні грантів та запровадженні комплексних технічних рішень з енергоефективності будівель з врахуванням кращих європейських практик. Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією - IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН). Більше про Фонд за посиланням: https://www.eefund.org.ua.

За матеріалами сайту БМР