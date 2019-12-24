Про що мовчить влада?

11 лютого на засіданні виконкому прийнято рішення зобов`язати КП БМР «Білоцерківтепломережа» застосувати коефіцієнт 0,93 при здійсненні нарахувань за опалення у січні 2020 року для населення. Таке рішення прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Цей коефіцієнт передбачає знижку в розмірі 7%. Тобто вартість 1 Гкал має знизитися з 1550,83 грн до 1442 грн. Зміну розміру нарахувань «Білоцерківтепломережа» має відобразити в платіжках за січень, які будуть надіслані споживачам у лютому ц.р. Геннадій Дикий запевнив, що протягом нинішнього опалювального періоду ціни на теплопостачання в Білій Церкві зростати не будуть, навпаки – можливе їх зниження. І тут доречно процитувати російську приказку: "Свежо предание, да верится с трудом!"

Адже виникає відразу два питання:

Як містяни вже отримати платіжки від КП БМР «Білоцерківтепломережа» зі знижкою, якщо рішення виконкому прийнято лише 11 лютого? Невже комунальне підприємство має телепатичні здібності і може наперед прорахувати рішення влади? Чому мер та директор «Білоцерківтепломережа» ніяк не коментують у своєму спільному відеосюжеті постанову НКРЕКП від 14 лютого 2020 року, яка встановлює КП БМР « Білоцерківтепломережа » тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні 1696, 8 грн за 1 Гкал? Про цю постанову стало відомо не від мера чи директора " Білоцерківтепломережа" , а від депутата БМР Андрія Короля під час сесії. Як тоді розуміти рішення виконкому від 11 лютого, де чітко вказано, що постанову від 14 січня 2020 року враховують у рішенні?

Відсутність чітких відповідей, спроба міського голови просто втекти у свій кабінет після засідання виконкому від журналістів, які намагалися отримати роз’яснення з цього питання, наводить на роздуми про те, що не все так чесно і просто, як намагаються це подати міські чиновники.