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Зменшено плату за розподіл при відсутності споживання газу

  • Четвер, лют. 13 2020
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Зменшено плату за розподіл при відсутності споживання газу

Вчора на засіданні НКРЕКП схвалено проект рішення, який удосконалює механізм визначення плати за послуги розподілу природного газу для побутових споживачів, які є новими або які протягом минулого газового року не споживали природний газ.

Так, середнє значення плати за розподіл природного газу по Україні для зазначених побутових споживачів складе:

· 2,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 39 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

· 8,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 126 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

· 21,9 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 314 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.

Прийняття зазначеного проекту рішення НКРЕКП планується в найкоротші строки, що надалі дозволить зменшити фінансове навантаження на нових побутових споживачів та побутових споживачів, які не здійснювали споживання природного газу в минулому газовому році.

Урядовий портал

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Опубліковано в ЖКГ

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