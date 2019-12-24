Зменшено плату за розподіл при відсутності споживання газу

Так, середнє значення плати за розподіл природного газу по Україні для зазначених побутових споживачів складе:
· 2,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 39 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
· 8,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 126 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
· 21,9 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 314 куб. м в рік) – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.
Прийняття зазначеного проекту рішення НКРЕКП планується в найкоротші строки, що надалі дозволить зменшити фінансове навантаження на нових побутових споживачів та побутових споживачів, які не здійснювали споживання природного газу в минулому газовому році.
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