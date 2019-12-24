На пожежну безпеку в комунальних закладах треба 120 млн. грн

На 90 сесії БМР депутати внесли зміни у рішення міської ради від 30 серпня 2018 року№2543-55-VІІ «Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки».

Зокрема, заплановано на виконання робіт з обладнання системами протипожежного захисту у виконавчих органах міської влади, навчальних, лікувальних, спортивних, соціальних та закладах культури, що перебувають у комунальній власності, та придбання обладнання та засобів для гасіння пожеж виділити 119 510 млн. грн.

А на вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горищ будівель, які мають шатрову конструкцію дахів закласти 879 тис. грн.

Це лише підрахунки потреб. Наразі не відомо, скільки буде направлено коштів на ці цілі з міського бюджету.