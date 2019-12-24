Квитанції за газ і його доставку: що кому платимо?

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видала постанову №2080 від 07.10.2019, якою внесла зміни до трьох документів: Кодексу газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу і Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу, розділивши оплату за природний газ на оплату за газ, як товар, та оплату за послугу з його розподілу (доставки). Змінився і сам підхід до визначення величини потужності для споживачів природного газу — від приєднаної до замовленої. Замовлення потужності здійснюватиметься на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача у минулих періодах. У 2020 році цей період становить з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року.
- Вартість доставки (розподілу) природного газу розраховується індивідуально для кожного споживача. Сума кубів газу, спожитого за рік (1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року включно), множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року. Пройде наступний газовий рік, буде здійснено перерахунок. Відтак абонент буде сплачувати або більше, або менше, залежно від кількості спожитого у 2020 році газу.
- Якщо абонент не споживає газу упродовж 2020 року, то все одно отримуватиме платіж за розподіл газу. У цьому випадку нарахування проводяться по групах споживачів за нормами споживання. Щоб не отримувати такий платіж, треба написати заяву на від’єднання від газових мереж.
- У березні 2020 року всі одержувачі пільг та субсидій отримають кошти у готівковій чи безготівковій формі на послугу з розподілу природного газу відразу за два місяці – січень та лютий.
- Тариф на доставку у різних регіонах різний, відрізняється навіть у населених пунктах однієї області. Для АТ «Київоблгаз» тариф встановлено у розмірі — 0,936 грн за 1 м³ за місяць (з ПДВ) до 30 червня 2020 року . З 01 липня 2020 року - у розмірі 1,092 грн. за 1 м куб. на місяць (з ПДВ).
- Якщо споживач у 2020 році використав менше кубів, то за розподіл у наступному буде платити менше. При цьому доведеться платити за розподіл навіть за той період, коли абонент нічого не споживав, оскільки облгази обслуговують всі мережі щоденно.
- За послугу розподілу природного газу розраховуватись необхідно до 20-го числа поточного місяця. Сплачувати за розподіл можна наперед, одним платежем за квартал, півроку чи навіть рік. Так зменшаться витрати на комісії при проведенні платежів. Зокрема, це актуально для споживачів з газовою плитою або плитою та колонкою, де вартість оплати за послуги розподілу газу складає всього кілька гривень на місяць та може бути меншою за вартість банківської комісії.
- Якщо споживач відмовляться сплачувати за розподіл природного газу, то відповідно до умов Типового договору розподілу, Оператор ГРМ зобов’язаний припинити газопостачання до домоволодіння боржника.
|До розподілу платежів
|Після розподілу платежів
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7, 846 грн за куб м сплачували одним платежем:
ТОВ «Київоблгаззбут», АТ «Укртрансгаз», АТ «Київоблгаз», НАК «Нафтогаз України»
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6, 91 грн за куб м сплачуємо ТОВ "Київоблгаззбут", АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України"
0, 936 грн за куб м сплачуємо АТ "Київоблгаз"