Квитанції за газ і його доставку: що кому платимо?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видала постанову №2080 від 07.10.2019, якою внесла зміни до трьох документів: Кодексу газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу і Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу, розділивши оплату за природний газ на оплату за газ, як товар, та оплату за послугу з його розподілу (доставки). Змінився і сам підхід до визначення величини потужності для споживачів природного газу — від приєднаної до замовленої. Замовлення потужності здійснюватиметься на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача у минулих періодах. У 2020 році цей період становить з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року.