На ремонт мосту по вул. Дружби направлено 1, 5 млн. грн

28 січня на засіданні виконкому ухвалили рішення направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква у розмірі 1, 05 млн. грн. Ці кошти підуть на ремонт моста через р. Рось.