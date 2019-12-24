На ремонт мосту по вул. Дружби направлено 1, 05 млн. грн

Загалом вартість ремонту мосту становить 32, 5 млн. грн. Передбачається, що з міського бюджету буде витрачено 31, 4 млн. грн.З них у бюджеті розвитку міста закладено поки що 7 млн. грн.
28 січня на засіданні виконкому ухвалили рішення направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква у розмірі 1, 05 млн. грн. Ці кошти підуть на ремонт моста через р. Рось.
Загалом вартість ремонту мосту становить 32, 5 млн. грн. Передбачається, що з міського бюджету буде витрачено 31, 4 млн. грн.З них у бюджеті розвитку міста закладено поки що 7 млн. грн.
|Прочитано 2451 раз
|
Опубліковано в ЖКГ