У Білій Церкві тишком-нишком подорожчало опалення

14 січня 2020 року НКРЕКП видала постанову Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА». Тарифи зросли. Проте ані на сайті КП БМР "Білоцерківтепломережа", ані на сайті Білоцерківської міської ради про це немає жодного слова.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

1) для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1414,02 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1093,23 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 312,13 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 8,66 грн/Гкал (без ПДВ);

2) для потреб бюджетних установ:

тариф на теплову енергію – 1456,82 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1130,06 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 317,89 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 8,87 грн/Гкал (без ПДВ);

3) для потреб інших споживачів (крім населення):

тариф на теплову енергію – 1392,56 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1073,17 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 310,52 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 8,87 грн/Гкал (без ПДВ);

4) для потреб релігійних організацій:

тариф на теплову енергію – 1423,57 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1109,47 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 305,44 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 8,66 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1 – 4.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2018 року № 1702 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» та внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 лютого 2018 року № 238» та від 10 грудня 2018 року № 1703 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином, вартість опалення для населення подорожчала з 1550, 83 грн за 1 Гкал до 1696, 8 грн за 1 Гкал.

23 січня на пленарному засіданні 89 сесії БМР депутат Андрій Король оприлюднив звернення щодо проведення перевірки щодо факту підвищення тарифу на опалення. Тим самим депутат надав розголосу цьому факту. Міський голова Геннадій Дикий жодним чином не прокоментував факт підвищення вартості опалення.