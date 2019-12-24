Вартість опалення у Білій Церкві подешевшала

З січня на засіданні виконкому прийнято рішення про знижку на опалення за грудень 2019 року.

Отже, у квитанціях за грудень вартість опалення для 1-кімнатної квартири подешевшає на 50 грн, для 2-кімнатної квартири – на 87 грн, для 3-кімнатної квартири – на 98 грн.

Керівник КП БМР «Білоцерківтепломережа» Владислав Безукладніков на засіданні виконкому зазначив, що ці знижки призведуть ще до 5 млн. грн збитків. Загалом за 2019 рік без врахування грудня підприємство наростило збитки на 51 млн. грн.

Як відомо, 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Ця постанова надає можливість теплопостачальним організаціям здійснювати перерахунок розміру плати для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку із зниженням для них ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/20 рр., починаючи із нарахувань за грудень 2019 року.

За словами прем'єра, сума в платіжках буде меншою на майже 30% у Луцьку, Дніпрі, Маріуполі, Житомирі, Кривому Розі, Білій Церкві, Бучі, Обухові, Херсоні, Кропивницькому, Черкасах, Сєвєродонецьку, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Чернівцях, Чернігові та Києві. «Мешканці цих міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках. Проте ще не всюди місцева влада переглянула тарифи. Закликаю очільника кожного міста оперативно здійснити все необхідне – ціна на тепло для людей має знизитися вже з першого місяця 2020-го року!», – заявив Олексій Гончарук.

Ще раніше, під час зустрічі Ради регіонів, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що «платіжки» за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.