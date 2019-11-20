Споживач може обрати ціну на газ до 24 грудня

27 листопада Уряд встановив запобіжник, що захистить людей від коливань ціни на газ взимку в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською ГТС. Для цього розроблено програму «Гарантована ціна на газ». Для учасників програми Уряд зобов'язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати ціну на газ на період опалювального сезону. Вказана ціна буде на 7% менша, ніж у попередньому році.

«Уряд захищає людей під час опалювального сезону. Ми забезпечили стабільність на ринку природного газу в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською газотранспортною системою. Щоб це не вплинуло негативно на ціну газу для споживачів, ми запроваджуємо можливість зафіксувати майбутню ціну через інструмент «контракт на майбутнє». Подібна практика поширена у світі, але тільки споживач обирає, скористатися пропозицією чи ні», – коментує рішення Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За умовами програми кожен споживач України з 1 січня 2020 року (громадяни та підприємства теплокомуненерго) до 1 травня 2020 року автоматично стають учасниками програми. Відпускна ціна газу від НАК «Нафтогаз України» для них становитиме 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування до домогосподарства). Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки.

В усіх без винятку споживачів є вибір: залишитися в програмі, чи вийти з неї і відмовитися від гарантованої ціни до 20 грудня поточного року. У разі виходу з програми «Гарантована ціна на газ» споживач буде оплачувати газ за діючою місячною ціною, що складеться на ринку. Рішення приймає кожен споживач індивідуально.

Урядовий портал

Населення отримає знижені ціни на газ вже в грудні, а захищені споживачі отримають кілька варіантів ціни з 1 січня 2020 року.

Ціна на природний газ для споживачів , які купують газ на умовах ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку), у грудні 2019 року складе 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року.

Цей рівень визначається формулою, що міститься в постанові Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 293. Ця постанова діє до кінця цього року. З 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО.

Тож з січня наступного року населення зможе обрати вигідну систему вибору ціни.

Пропонується гарантована квартальна ціна, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону.

Гарантована оптова ціна від НАК "Нафтогаз України" зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року.

Запропонована гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій НАК "Нафтогаз України" продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Тоді оптова ціна для споживачів в рамках ПСО становила 6236 грн за тис. куб. м.

Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 р.).

Гарантована ціна на газ буде діяти як для постачання газу побутовим споживачам, так і для виробників теплової енергії, що дозволить уникнути різкого збільшення вартості послуг з надання тепла і гарячої води.

З 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно робити жодних дій, підписувати додаткові угоди або здійснювати передоплату.

Щомісячна ринкова ціна в 1 кварталі 2020 року може як вирости, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з Газпромом, погоди, ринкової ситуації та інших факторів.

Будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни і обрати щомісячну ринкову ціну. У цьому випадку з 10 по 24 грудня 2019 року таким споживачам необхідно звернутися до своїх регіональних збутових компаній, які запропонують найбільш зручний для клієнта алгоритм відмови від гарантованої ціни.

Після 24 грудня 2019 року споживачі, які оберуть щомісячну ціну, не зможуть скористатися гарантованої ціною. НАК "Нафтогаз України" традиційно публікує свої цінові пропозиції на наступний місяць в двадцятих числах поточного місяця.

Урядовий портал