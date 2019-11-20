Пільговикам потрібно інформувати соцзахист про зміну комунальних послуг

Якщо у житловому приміщенні (будинку), де проживають особи, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг змінився перелік отримуваних житлово-комунальних послуг або умови їх надання (з’явилася нова послуга або ж навпаки одну з послуг відключено), то про такі зміни необхідно обов’язково повідомити управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (за адресою: пров. Ковальський, 14, кім. № 2, телефон: 39-05-13).

Своєчасне інформування забезпечить гарантоване нарахування пільг на той перелік отримуваних пільговиком житлово-комунальних послуг, якими він користується.

Приклад 1: при постановці на облік у 2016 році пільговик проживав у приватному будинку та користувався комунальними послугами з газопостачання та електропостачання. Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради щомісячно відшкодовувались пільги на послуги з газопостачання та електропостачання. Проте, у 2018 році пільговику надано послугу з централізованого холодного водопостачання та водовідведення, про що він не повідомив управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та відповідно більше 1 року недоотримував пільги на нову послугу.

Приклад 2: при постановці на облік у 2014 році пільговик проживав у багатоквартирному будинку та користувався житлово-комунальними послугами, в т.ч. і послугою з централізованого опалення. У 2017 році квартиру пільговика було відключено від системи централізованого опалення та встановлено індивідуальне газове опалення, але інформація про зміни у переліку отримуваних пільговиком комунальних послуг до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради одержувачем пільг не надавалась. В результаті за даними КП БМР «Білоцерківтепломережа» пільгу на централізоване опалення не нараховували, але при цьому пільговик недоотримував пільгу на послугу з індивідуального газового опалення.

Звертаємо увагу громадян, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що для своєчасного нарахування та виплати пільг на всі житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я пільговика, необхідно у терміновому порядку повідомляти управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про будь-які зміни.

Управління соціального захисту населення БМР