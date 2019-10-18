КАТП-1028 продовжить обслуговувати місто

Який мер, такі і послуги фірми його родини

18 листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому ухвалено рішення про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м.Біла Церква.

Згідно рішення конкурсної комісії переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м.Біла Церква визначено приватне акціонерне товариство «КАТП-1028». Нагадаємо, 60, 34% акцій підприємства належать матері, батьку та дружині міського голови Геннадія Дикого.

Конкурентом білоцерківському підприємству виступило ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" з м. Луцьк. Конкурсна комісія складалася з 14 осіб. На засідання комісії, що відбулося 15 листопада, прийшло 11 осіб, а саме: заступник міського голови, три начальники ЖЕКів, керівник Департаменту житлово-комунального господарства БМР та два його працівника, начальник підприємства «Міська служба замовника», начальник управління регулювання земельних відносин БМР Олег Усенко, провідний фахівець відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Київській області Олена Шумигора та голова правління ОСББ «Ставищанська 128» Анатолій Кустов. До речі, у цьому ОСББ і мешкає начальник ДЖКГ Олег Савченко.

Представників ГО "Рада ОСББ міста Біла Церква" до участі у складі конкурсної комісії не допустили.

Звісно, результат виявився очікуваним. Голосування членами конкурсної комісії проводилося по кожному пункту окремо. У підсумку, Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» набрало 32 бали зі 100 можливих, Білоцерківське ПрАТ КАТП-1028 – 98 балів.

А вже в понеділок, 18 листопада, це рішення було затвердженно виконкомом БМР, який розпустили депутати і навіть на сесії 15 листопада подолали вето мера на це рішення. Виявилося, міському голові дається 5 днів на підписання рішення міськради. Він цим і скористався. Відтак білоцерківців і надалі чекає сервіс "другої свіжості" від КАТП-1028.