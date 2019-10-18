Монетизація пільг: як пільговики платитимуть за спожиті комунальні послуги?

З 1 жовтня 2019 р. управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу, щомісячно буде розраховувати суму пільги, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом.

Виплата пільг здійснюється у грошовій безготівковій формі або у грошовій готівковій формі. Пільга у безготівковій формі призначається автоматично. Пільгу у готівковій формі призначили за бажанням самого пільговика та на підставі особистої заяви.

У разі призначення пільг у грошовій безготівковій формі виплата коштів буде здійснюватись на особові рахунки пільговиків в організаціях-надавачах комунальних послуг до 18 числа наступного місяця (тобто сума нарахованих пільг за жовтень буде відображена у квитанціях за листопад) про що пільговика буде проінформовано в SMS-повідомленні. Таким чином, у жовтні 2019р. пільговики отримають квитанції про оплату комунальних послуг без врахування пільг. Оплату за спожиті комунальні послуги рекомендуємо здійснити в повному обсязі, а у листопаді провести оплату з урахуванням отриманих пільг.

Звертаємо Вашу увагу, що перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності:

постачання теплової енергії;

постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;

постачання та розподіл електричної енергії;

постачання та розподіл природного газу;

поводження з побутовими відходами;

послуги з управління багатоквартирним будинком;

внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Саме у наведеному порядку здійснюється фінансування сум нарахованих пільг АТ «Ощадбанк».

У разі призначення пільг у грошовій готівковій формі виплата коштів буде здійснюватися у спосіб зазначений пільговиком у заяв, тобто через поштове відділення або через банк (при наявності наданих пільговиком банківських реквізитів) у наступному місяці (тобто готівка за жовтень надійде у листопаді). Таким чином пільговик має сплачувати за спожиті комунальні послуги в повному обсязі з урахуванням отриманих пільг у готівковій формі.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: пров. Ковальський, 14, кім. №2.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ “Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради