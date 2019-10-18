Розмір штрафу за спалення листя

З приходом осені та зберіганням ще теплої погоди природні пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Мешканці приватних житлових будинків активно починають наводити лад у домогосподарствах, спалюючи опавши листя, гілки, суху траву та різний непотріб. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю людини.

Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу, становлять небезпеку для життя людей та відволікають сили і засоби підрозділів ДСНС від реагування на надзвичайні ситуації пов’язанні з виникненням пожеж на території міста та Білоцерківського району, що може привести до загибелі людей та пошкодження майна громадян та підприємств.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради нагадує, що за самовільне спалювання листя та сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, а саме: статті 50 Конституції України, статей 9 та 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, пунктів 3.6., 6.4.2. Правила утримання зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України, Закону України «Про благоустрій в населених пунктах».

Всі ці дії є порушенням державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –відповідно до ст. 152 КупАП тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У з’язку з цим управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради закликає громадян відмовитися від практики спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків. Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю людей.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

Петро Франчук