Опалювальний період у Білій Церкві розпочато

29 жовтня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради прийняли рішення про включення систем опалення в м. Біла Церква з 29 жовтня.

Передбачається, що упродовж 3-4 днів усі будинку будуть підключені до теплоносія. У будинках, де відсутні лічильники обліку подачі тепла запуск розпочинатиметься після підписання відповідних актів. Таких будинків у місті залишилося близько 10%, решта обладнані відповідними засобами обліку.