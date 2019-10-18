Передбачається, що упродовж 3-4 днів усі будинку будуть підключені до теплоносія. У будинках, де відсутні лічильники обліку подачі тепла запуск розпочинатиметься після підписання відповідних актів. Таких будинків у місті залишилося близько 10%, решта обладнані відповідними засобами обліку.
Опалювальний період у Білій Церкві розпочато
- Вівторок, жовт. 29 2019
- Автор bc-news
29 жовтня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради прийняли рішення про включення систем опалення в м. Біла Церква з 29 жовтня.
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Опубліковано в ЖКГ
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