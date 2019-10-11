Куди звертатися за субсидією на опалювальний період?

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року розпочато прийом документів для призначення житлової субсидії на опалювальний період.

При цьому видача бланків ЗАЯВ і ДЕКЛАРАЦІЙ для отримання субсидії здійснюється безоплатно, як це було започатковано ще з моменту впровадження Програми житлових субсидій - з 1995 року.

У жовтні 2019 року буде проведено розрахунок субсидій на опалювальний сезон в автоматичному режимі для 16 тис. домогосподарств, а решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи.

Повторно з документами в термін до 15 грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону) до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради потрібно звернутися:

- орендарям житла;

- внутрішньо переміщеним особам;

- тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на тих осіб, які фактично проживають в помешканні;

- тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких відсутні доходи або доходи менші від мінімальної заробітної плати;

- тим сім’ям, у яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Для наближення послуг до місць проживання громадян прийом з питань призначення субсидій у жовтні-грудні 2019р. здійснюватиметься: