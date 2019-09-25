КП БМР «Білоцерківтепломережа» запрошує до обговорення нового тарифу

15 жовтня 2019 року о 12:00 у приміщенні актового залу КП БМР «БЦТМ» за адресою: вул. Мережна, 3 відбудеться відкрите обговорення щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (послугу з постачання теплової енергії) за категоріями споживачів.

Пропозиції приймаються до 14.10.2019 р. за адресою: КП БМР «Білоцерківтепломережа» вул. Мережна 3, м. Біла Церква, Київська обл. 09100; ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для участі у відкритому обговоренні необхідно подати в термін до 14 жовтня 2019 року включно заявку в письмовому або електронному вигляді за вищевказаною адресою підприємства або на електронну адресу e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «участь у відкритому обговоренні». У заявці необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові (для юридичної особи - повне найменування), адресу і контактні телефони для зворотного зв'язку.

Новий тариф пропонується у розмірі 1736, 79 грн за 1 Гкал (наразі тариф 1550, 83 грн за 1 Гкал) для населення та 1728, 61 грн за 1 Гкал (наразі тариф 1554, 29 грн за 1 Гкал) для бюджетної сфери.