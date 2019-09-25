За воду будемо сплачувати абонплату

Споживачам доведеться вибрати тип договору (колективний чи індивідуальний), і звикати до нововведень у квитанціях.

В Україні затвердили формулу, по якій будуть вираховувати абонентську плату за поставлені комунальні послуги. Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабміну 21 серпня 2019 року: «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування в розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, які надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами».

Мова про всі послуги, крім поставок електроенергії і газу, а саме: холодної та гарячої води, водовідведення, опалення та вивезення сміття.

Споживачам потрібно буде переукласти договори на поставку комунальних послуг. Їх передбачено два види:

-індивідуальні,

-колективні.

Абонентське обслуговування має на увазі утримання та обслуговування інженерних мереж. Тому у випадку з підписанням колективного договору постачальник буде відповідати тільки за комунікації до входу безпосередньо в будинок. Тоді як за індивідуальними договорами – до входу в квартиру. Іншими словами, якщо поломка трапиться десь в багатоповерхівці, а у мешканців буде колективний договір, то вони самі будуть визначати виконавця робіт й вести розрахунок з ним за гроші мешканців.

А за індивідуальним договорам мешканці квартири відповідають тільки за стан комунікацій всередині свого житла, а обслуговування займається компанія надавач послуг. Як визначено законодавцем – всі послуги враховуються при розмірі субсидії, окрім даної.

З’являться окремі платежі

Введення абонентської плати за все ЖК-послуги передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги». Він передбачає, що плата обслуговуючої компанії (крім послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії, які регулюються окремими законами) складається з:

-Плати за послугу, яка розраховується виходячи з розміру затверджених цін / тарифів та обсягу споживання.

-Плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабміном.

-Плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуги. Вона визначається договором між виконавцем і співвласниками.

Поки в платіжках немає окремого рядка із зазначенням абонплати. Вона входить до складу тарифу на комунальні послуги. Після підписання нових договорів її звідти відокремлять і виставлять окремою квитанцією.

ТОВ "Білоцерківвода"