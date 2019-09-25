Хто має ставити будинкові лічильники на воду і як розділять різницю по воді?

ТОВ «Білоцерківвода» інформує абонентів про необхідність проведення зборів в їхньому будинку з метою вирішення питання встановлення загальнобудинкового лічильника на воду. В оголошенні вказується вартість лічильника та як мешканці будуть її відшкодовувати. Чи варто це робити і як буде відбуватися розподіл різниці по показниках будинкових та квартирних лічильників між мешканцями багатоповерхівки?

Як відомо, з 2 серпня 2017 року набрав чинності ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». За Законом встановлення вузлів комерційного обліку зобов'язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж (у Білій Церкві – ТОВ «Білоцерківвода») у строк протягом 2-х років з дня набрання чинності закону.

Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, які здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відповідно до закону ( ч.6 ст.3 ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), відшкодовуються споживачами послуг гарячого та холодного водопостачання, а також власниками (співвласниками) приміщень шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку.

Разом із тим закон (ст. 3 п. 8) дає право органам місцевого самоврядування приймати місцеві програми оснащення вузлами комерційного обліку будівель за бюджетні кошти. У Білій Церкві таку програму прийняли у червні 2018 року, за якою мали виділити 20 млн. грн на закупівлю та встановлення таких лічильників в багатоповерхівках міста. Проте цього не було зроблено.

ТОВ «Білоцерківвода» на запит газети «Тиждень» відповіла, що гроші виділено лише на встановлення лічильників у 4 гуртожитках міста на загальну суму 250 тис. грн. Отже, містяни змушені ставити такі лічильники власним коштом.

ТОВ «Білоцерківвода» також пояснює, що у разі відмови власників (співвласників) будинку провести загальні збори або відмови встановлювати вузол комерційного обліку води, оснащення таким лічильником будинку здійснюватиме концесіонер. «У разі, якщо власник будівлі створює перешкоди встановленню вузла комерційногообліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будинок, оператор мереж, до яких приєднана будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, на якій обладнується вузол комерційного обліку води», – йдеться у відповіді.

Як буде розподілятися різниця по воді між споживачами?

25 січня 2019 року вступила в дію методика розподілу різниці між обсягом холодної води, виміряним загальнобудинковим лічильником, та сумарним обсягом спожитої холодної води за показниками квартирних лічильників (наказМінрегіонбуду від 22.11.2018). Згідно з такою методикою є три варіанти:

- Якщо всі квартиримають лічильники на холодну воду, різниця розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку (квартирними лічильниками) (ст.10 ч.2).

- Якщо всі квартири не мають лічильники на холодну воду, різниця розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами (ст.10 ч.3).

- Якщо частина квартир оснащена лічильниками, а частина – не оснащена, то споживачі послуг з лічильником платять винятково по власному лічильнику, решта споживачів без лічильників розділяють обсяг спожитої води (за винятком обсягу спожитого користувачами з лічильниками та обсягу, використаного для прибирання під’їздів) між собою, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами (ст.10 ч.3; 4).

Скільки лічильників вже встановлено?

У Білій Церкві станом на 1 вересня 2019 року повністю оснащені вузлами розподільного обліку (квартирними лічильниками) – 33% багатоповерхівок; вузлами комерційного обліку (будинковими лічильниками) –15% будинків. Термін встановлення лічильників на холодну воду, згідно ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», завершується 2 серпня 2019 року. У Білій Церкві терміни встановлення як теплових, так і водяних загальнобудинкових лічильників порушені.