Депутати розподілили додаткові 30, 8 млн. грн міського бюджету

Доходи по загальному фонду місцевого бюджету за рахунок перевиконання плану надходжень за січень-серпень 2019 року збільшено на 26 млн грн.

Доходи зросли за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб (на 7 млн грн), податку на майно (на 12 млн 400 тис. грн) земельний податок з юридичних осіб (6 млн 500 тис. грн) орендна плата з юридичних осіб (500 тис. грн), єдиний податок (7 млн грн).

Зменшено доходи загального фонду на 300 тис. грн (надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) та на 100 тис. грн (плата за надання адміністративних послуг).

Доходи по спеціальному фонду місцевого бюджету за рахунок перевиконання плану надходжень за січень-серпень 2019 року збільшено на 4 млн 834 тис. 740 грн, за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (на 1 млн 811 тис. 300 грн), коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (на 2 млн 075 тис. 900 грн), коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (на 947 тис. 540 грн).

Видатки розподілили по загальному фонду таким чином:

на збільшення на 10% окладів педагогічних працівників - 5, 3 млн. грн;

кошти у розмірі 50% окладів технічним працівникам бюджетних галузей, які виділяються наприкінці кожного року, - 4, 3 млн. грн;

доплата 5% за престижність праці працівникам дитячих дошкільних закладів - 1 млн. грн;

збільшення окладів працівників місцевого самоврядування - 1, 5 млн. грн;

заробітня плата працівникам музичної школи №3 - 1, 05 млн. грн;

на зарплату додаткових вихователей у центрі соціально-психологічної реабілітації "Злагода" - 209 тис грн;

оплата праці педагогів, що працюють в інклюзивних класах - 206 тис. грн.

Всього на зарплату виділено 13, 7 млн. грн

Також виділено на перевезення пільгових категорій КП БМР "Тролейбусне управління" - 2, 6 млн. грн.

На компенсацію перевезення пільговиків на "Укрзалізниці" - 1 млн. грн.

Забезпечення інсулінозалежних хворих інсуліновими преператами на жовтень і частково листопад - 500 тис грн.

Переадресували кошти в розмірі 218 тис грн. на придбання препаратів - тромболітиків для інсультних хворих з МЛ№1 на МЛ№2.

Поточний ремонт штучного покриття у спортивній школі "Зміна" - 75 тис. грн.

Встановлення сигналізації у першій музичній школі - 79 тис. грн.

На реалізацію програми Громадський бюджет - 45 тис. грн.

Кошти на житлово-комунальне господарство у розмірі 4, 1 млн. грн депутати відмовилися перерозподіляти, оскільки їм не були вчасно роздані матеріали щодо планів на витрачання цих коштів. Інформацію про плани міської влади депутати почули лише під час передсесійної комісії. Зокрема, з цих коштів планувалося 2 млн. виділити на обслуговування вуличного освітелння КП БМР "МШЕУ", а 2, 1 млн. грн - на поточний ремонт доріг та прибудинкових територій. Яких саме, озвучив лише під час сесії заступник міського голови Анатолій Кравець. Тому депутати перенесли розподіл цих коштів на чергову сесію, що відбудеться 30 вересня.

По спеціальному фонду планувалося розподілити 6, 6 млн. грн. Але так і не було озвучено на що.

Субвенція з обласного бюджету надійшла у розмірі 1, 4 млн. грн на пільги по комунальним послугам, а також 1, 99 млн. грн на ремонт прибудинкових територій по вул. Січневий прорив, 11; В. Стуса, 34 та придбання дитячого спортивного інвентарю на суму 241 тис. грн.