У Білій Церкві відбудеться осінній двомісячник благоустрою

24 вересня 2019 року на засіданні виконкому БМР прийняли рішення провести осінній двомісячник санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква з 25 вересня 2019 року до 25 листопада 2019 року. Загальноміську толоку вирішили провести 19 жовтня 2019 року та 2 листопада 2019 року.

Рішенням рекомендується керівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності скласти план робіт з проведення осіннього двомісячника і надати до управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради до 4 жовтня 2019 року. Встановили єдиний санітарний день в місті – четвер кожного тижня.

Штаб з благоустрою міста Біла Церква в період осіннього двомісячника має звернути особливу увагу на екологічний та санітарний стан річки Рось та її берегів, автомобільних стоянок, гаражних кооперативів, міських газонів, спортивних майданчиків, насаджень дерев та кущів.

Власникам або орендарям човнових станцій та баз відпочинку рекомендується провести санітарну очистку території та берегів річки Рось в межах своїх територій до 1 листопада 2019 року .

ДЖКГ БМР, управління Держпродспоживслужби в м. Біла Церква(за згодою), комунальна установа БМР «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква», КП БМР «Муніципальна варта» мають спланувати та провести рейди з перевірки санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, а також рейди з виявлення випадків самовільного спалювання сухої рослинності (листя) в межах своїх повноважень.