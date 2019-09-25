Тарифи на воду та водовідведення у Білій Церкві зросли (з 22 вересня 2019 року)

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» – ліцензіат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє наступне:

НКРЕКП 17 вересня 2019 року на відкритому засіданні встановила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік

Тарифи встановлено в наступному розмірі:

а) на централізоване водопостачання:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 3,39 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 10,45 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

б) на централізоване водовідведення – 11,44 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

Ця постанова набирає чинності з 22 вересня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Тобто тариф становитиме 26, 27 грн з ПДВ за куб м

Попередній раз вартість послуг ТОВ "Білоцерківвода" зростала у липні 2018 року та становив 24, 95 грн з ПДВ за куб м