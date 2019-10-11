На вул. Гризодубової перекриють воду

Доводимо до відома мешканців, що у період з 26.09.2019 року до 11.10.2019 року заплановані роботи з реконструкції аварійної ділянки магістральної мережі водопостачання по вул. Гризодубової.

У зв’язку із цим буде припинено водопостачання житлових будинків від №81 до № 157 по вул. Гризодубової.

Для щоденного забезпечення споживачів питною водою, буде організовано її підвезення за наступним графіком:

Поруч житлових будинків № 143 та № 145:

з 09.00 до 11.00;

з 13.00 до 15.00;

з 19.00 до 20.00;

Поруч житлового будинку № 108:

з 11.00 до 13.00;

з 15.00 до 19.00.

У місцях проведення земляних робіт на вул. Гризодубової буде тимчасово обмежений рух транспорту.

Після проведення реконструкції мережі буде здійснено заходи щодо відновлення дорожнього покриття та благоустрою даних місць.

В.о. генерального директора

ТОВ «Білоцерківвода» О.І.Пахольчук