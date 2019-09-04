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Найкращі клумби Білої Церкви- 2019

  • Середа, вер. 11 2019
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Найкращі клумби Білої Церкви- 2019

03-06 вересня ц.р. відбувся міський конкурс на кращу клумбу, створену підприємствами, організаціями, установами міста на своїх прилеглих територіях. Традиційно конкурс присвячений Дню міста. Отже, переможцями стали:

І категорія «Підприємства, установи, організації» стали:

- КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг»;

- Відділення Першого Українського Міжнародного банку в м. Біла Церква.

ІІ категорія «Загальноосвітні школи та гімназії» перемогу здобули:

- Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області;

–  Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міської ради Київської області;

– Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів   №16 Білоцерківської міської ради Київської області ім.М.Кириленка.

ІІІ категорія «Інститути, технікуми, професійні училища, позашкільні заклади» переможцями серед вищих навчальних закладів стали:

– КЗ КОР Київській обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту;

– Технолого-економічний коледж Білоцерківського Національного Аграрного Університету;

–   Білоцерківський коледж сервісу та дизайну.

ІV категорія «Заклади охорони здоров’я»:

– Санаторій «Діброва»

V категорія «Заклади торгівлі та побутового обслуговування»:

– Ресторан  «Світлана»

– Кафетерій  «Meri»

– Кав’ярня «Кавовий вагончик»

VІ категорії  «Житлово-експлуатаційні контори, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та фізичні особи»

– ОСББ  «Павличенко, 20 б»;

– ОСББ "Академічний-3";

– фізична особа – Гуторка Валентина Вікторівна (вул. Некрасова, 99);

– фізична особа – Рибіна Ксенія Миколаївна (вул. Гайок, 403).

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в ЖКГ

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