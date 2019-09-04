Найкращі клумби Білої Церкви- 2019

І категорія «Підприємства, установи, організації» стали:
- КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг»;
- Відділення Першого Українського Міжнародного банку в м. Біла Церква.
ІІ категорія «Загальноосвітні школи та гімназії» перемогу здобули:
- Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області;
– Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міської ради Київської області;
– Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №16 Білоцерківської міської ради Київської області ім.М.Кириленка.
ІІІ категорія «Інститути, технікуми, професійні училища, позашкільні заклади» переможцями серед вищих навчальних закладів стали:
– КЗ КОР Київській обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту;
– Технолого-економічний коледж Білоцерківського Національного Аграрного Університету;
– Білоцерківський коледж сервісу та дизайну.
ІV категорія «Заклади охорони здоров’я»:
– Санаторій «Діброва»
V категорія «Заклади торгівлі та побутового обслуговування»:
– Ресторан «Світлана»
– Кафетерій «Meri»
– Кав’ярня «Кавовий вагончик»
VІ категорії «Житлово-експлуатаційні контори, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та фізичні особи»
– ОСББ «Павличенко, 20 б»;
– ОСББ "Академічний-3";
– фізична особа – Гуторка Валентина Вікторівна (вул. Некрасова, 99);
– фізична особа – Рибіна Ксенія Миколаївна (вул. Гайок, 403).