Підрядника на вивіз сміття оберуть в листопаді

28 серпня виконком БМР схвалив проект рішення міської ради «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Біла Церква». Цей проект буде винесено на розгляд сесії Білоцерківської міськради. Документом затверджується конкурсна документація з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Біла Церква та склад відповідної конкурсної комісії.

Конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Біла Церква заплановано провести 15 листопада 2019 року. Раніше планувалося, що конкурс відбудеться 18 вересня 2019 року.

До складу конкурсної комісії входять: заступник міського голови Анатолій Кравець, директор ДЖКГ БМР Олег Савченко, начальник відділу розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом ДЖКГ БМР Валерій Горобченко, депутат БМР, начальник ЖЕК№7 Юрій Балас, начальник Білоцерківського міського управління Держпродспоживслужби в Київській області Володимир Вовкотруб, начальник управління комунальної власності та концесії БМР Руслан Гребенюк, начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ БМР Альона Колотницька, депутат БМР, начальник ЖЕК№6 Юрій Кошляк, начальник ЖЕК№1 Олександр Ящук, начальник планово-економічного відділу ДЖКГ БМР Людмила Мельник, начальник підприємства «Міська служба замовника» Валерій Улютін, начальник управління регулювання земельних відносин БМР Олег Усенко, провідний фахівець відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Київській області Олена Шумигора та голова правління ОСББ «Ставищанська 128» Анатолій Кустов.

Нагадаємо, у 2014 році був обраний підрядник для вивозу сміття з території міста. Ним стало ПрАТ КАТП-1028, 40% акцій якого належать батькові міського голови Анатолію Дикому, ще 30% акцій належать Білій Церкві. У листопаді є шанс змінити ситуацію на краще з вивезенням побутових відходів, адже містяни неодноразово скаржилися на сервіс від КАТП-1028.