Білоцерківські ліфти вирішили обстежити

На засіданні 13 серпня 2019 року виконком БМР прийняв рішення доручити комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам № 1, 6, 7, установам охорони здоров’я, освіти та іншим комунальним та бюджетним закладам міської ради спільно з спеціалізованими організаціями міста Біла Церква, які здійснюють технічне обслуговування ліфтів, провести огляд ліфтів в багатоквартирних будинках, а також в будівлях, спорудах установ та закладів комунальної і бюджетної сфери міста, з метою оцінки стану ліфтового господарства в місті Біла Церква.