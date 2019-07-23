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Білоцерківські ліфти вирішили обстежити

  • Вівторок, серп. 13 2019
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Білоцерківські ліфти вирішили обстежити

На засіданні 13 серпня 2019 року виконком БМР прийняв рішення доручити комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам № 1, 6, 7, установам охорони здоров’я, освіти та іншим комунальним та бюджетним закладам міської ради спільно з спеціалізованими організаціями міста Біла Церква, які здійснюють технічне обслуговування ліфтів, провести огляд ліфтів в багатоквартирних будинках, а також в будівлях, спорудах установ та закладів комунальної і бюджетної сфери міста, з метою оцінки стану ліфтового господарства в місті Біла Церква.

Також міська влада пропонує ОСББ, ЖБК, а також іншим суб’єктам господарювання провести такий огляд ліфтів спільно з спеціалізованими організаціями міста Біла Церква, які здійснюють технічне обслуговування ліфтів.

Тільки от не відомо, коли у міста знайдуться кошти на ремонт ліфтів.

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Опубліковано в ЖКГ

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