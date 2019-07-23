У Білій Церкві мешкає 1079 безпритульних псів

Департамент житлово-комунального господарства БМР повідомив про завершення підрахунку безпритульних тварин у Білій Церкуві. Рахували з 5 по 7 серпня 29 волонтерів за допомогою програмного забезпечення від міжнародної організації «Аnimal-id». Вже третій рік поспіль у Білій Церкві здійснюється підрахунок безпритульних собак.

Цього року в місті загальна кількість безпритульних собак за підрахунком становить 1079 особин. Минулого року їх було нараховано 897 особин, а в 2017 році - 869 особин. Зауважимо, що в липні цього року міжнародна організація Благодійний фонд FOUR PAWS International спільно з ТОВ «Чотири лапи Україна» не лише безкоштовно стерилізувала 160 собак нашого міста, а й порахувала безпритульних псів. За їх підрахунками тварин майже вдвічі більше, ніж за підрахунками ДЖКГ, а саме: 2835 особин.

ДЖКГ запевняє, що є позитивна динаміка в частині зменшення кількості безпритульних тварин в приватному секторі. На 10% збільшилась кількість стерилізованих тварин у порівнянні з 2018 роком. За даними працівників Білоцерківського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, у нашому місті вже 5 років проводять стерилізацію тварин і станом на липень 2019 року вже прооперовано 1991 особину.

Також ДЖКГ звертає увагу на те, що у місті є багато тварин, які є стерилізовані та вакциновані, але без бірок. Виявляється, мешканці самі знімають бірки, щоб вони не заважали собаці. На жаль, тим самим громадяни шкодять тварині. Адже її по кілька разів відловлюють на стерилізацію. Крім того, не можливо проконтролювати вчасну ревакцинацію таких тварин від сказу.

Якщо у минулі роки найбільше скупчення тварин фіксували на територіях, прилеглих до районних земель: Піщаний масив, Таращанський, Піонерська, вулиця Коновальця та масив Леваневського, то цього року найбільше таких тварин зафіксовано в гаражних кооперативах, а також в районі вулиць Василя Симоненка (колишня Калініна), Глиняна та Сухоярська.

Також Біла Церква оголошена «містом без сказу», оскільки не було зареєстровано жодного випадку перенесення сказу саме безпритульними собаками, а поодинокі випадки стосуються лише диких тварин, які випадково потрапляли на територію міста.

Водночас питання спорудження притулку для тварин у місті не вирішується. Натомість, і міський голова Геннадій Дикий, і ДЖКГ наголошують, що будівництво притулку не зможе розв'язати цю проблему на сто відсотків (бо виловлені тварини все одно випускатимуться згодом після стерилізації та вакцинації). Мовляв, потрібно краще працювати зі свідомістю громадян, щоб вони стерилізували тварин і не викидали їх на вулицю. Звісно, зі свідомістю працювати треба, але й притулок потрібен, адже він розвантажить ветеринарну службу міста, яка фактично наразі виконує функції притулку для стерилізованих тварин після операції. Нагадаємо, Геннадій Дикий обіцяв зробити притулок до червня 2016 року.