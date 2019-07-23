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У Білій Церкві з'явився перший контейнер для люмінесцентних ламп і батарейок

  • Середа, лип. 31 2019
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У Білій Церкві з&#039;явився перший контейнер для люмінесцентних ламп і батарейок

31 липня начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ БМР Альона Колотницька презентувала перший контейнер для збору люмінесцентних ламп і батарейок.

Він розташований біля будівлі ЖЕК-6 на Торговій площі. ДЖКГ наголошує, що викидати в контейнер пошкоджені лампи чи ртутні термоментри категорично не можна. Їх треба здавати ДЖКГ. Цілі лампи краще кидати обмотаними в папір чи плівку, щоб не побилися. 

Планувалося встановити 5 контейнерів по місту, проте поки що поставили тестовий ящик біля ЖЕК-6. Після визначення попиту на таку тару та швидкість заповнення контейнеру, будуть встановлювати інші по мікрорайонах міста. Вартість контейнера з установкою - 15 тис грн. На утилізацію 4500 ламп і кількох термометрів витратили 20 тис грн у 2018 році. 

 

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Опубліковано в ЖКГ

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