У Білій Церкві з'явився перший контейнер для люмінесцентних ламп і батарейок

Він розташований біля будівлі ЖЕК-6 на Торговій площі. ДЖКГ наголошує, що викидати в контейнер пошкоджені лампи чи ртутні термоментри категорично не можна. Їх треба здавати ДЖКГ. Цілі лампи краще кидати обмотаними в папір чи плівку, щоб не побилися.

Планувалося встановити 5 контейнерів по місту, проте поки що поставили тестовий ящик біля ЖЕК-6. Після визначення попиту на таку тару та швидкість заповнення контейнеру, будуть встановлювати інші по мікрорайонах міста. Вартість контейнера з установкою - 15 тис грн. На утилізацію 4500 ламп і кількох термометрів витратили 20 тис грн у 2018 році.