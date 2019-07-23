Увага! 6 серпня на низці вулиць буде пониження тиску води та погіршення її якості

У зв’язку з проведенням з 06.08.2019 року до 05.09.2019 року планових ремонтних робіт із реконструкції магістралі водопостачання по вулиці Героїв Небесної Сотні, буде тимчасове припинено водопостачання, пониження тиску води та погіршення якості води ( в години масового розбору води) за наступними адресами:

-вул. Богдана Хмельницького; - вул. Ярослава Мудрого; - вул Курсова; - вул Пушкінська; - вул. Водопійна; - вул. Нова; - вул. Лермонтова; - б-р. Михайла Грушевського; - район Залізничного селища.

У зв’язку з проведенням даних робіт буде тимчасово обмежений рух транспорту по вул. Героїв Небесної Сотні та на стоянці біля торгово-розважального центру «ВЕГА» за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 2А.

Під час проведення реконструкції мережі будуть виконані заходи з відновлення благоустрою у місцях проведення земляних робіт з відновленням дорожнього покриття.

Управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення