Увага! 6 серпня на низці вулиць буде пониження тиску води та погіршення її якості

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-вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ярослава Мудрого;
- вул Курсова;
- вул Пушкінська;
- вул. Водопійна;
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- вул. Нова;
- вул. Лермонтова;
- б-р. Михайла Грушевського;
- район Залізничного селища.
У зв’язку з проведенням даних робіт буде тимчасово обмежений рух транспорту по вул. Героїв Небесної Сотні та на стоянці біля торгово-розважального центру «ВЕГА» за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 2А.
Під час проведення реконструкції мережі будуть виконані заходи з відновлення благоустрою у місцях проведення земляних робіт з відновленням дорожнього покриття.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення