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Увага! 6 серпня на низці вулиць буде пониження тиску води та погіршення її якості

  • Середа, лип. 31 2019
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Увага! 6 серпня на низці вулиць буде пониження тиску води та погіршення її якості

У зв’язку з проведенням з 06.08.2019 року до 05.09.2019 року планових ремонтних робіт із реконструкції магістралі водопостачання по вулиці Героїв Небесної Сотні, буде тимчасове припинено водопостачання, пониження тиску води та погіршення якості води ( в години масового розбору води) за наступними адресами:

-вул. Богдана Хмельницького;

- вул. Ярослава Мудрого;

- вул Курсова;

- вул Пушкінська;

- вул. Водопійна;

- вул. Нова;

- вул. Лермонтова;

- б-р. Михайла Грушевського;

- район Залізничного селища.

У зв’язку з проведенням даних робіт буде тимчасово обмежений рух транспорту по вул. Героїв Небесної Сотні та на стоянці біля торгово-розважального центру «ВЕГА» за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 2А.

Під час проведення реконструкції мережі будуть виконані заходи з відновлення благоустрою у місцях проведення земляних робіт з відновленням дорожнього покриття.

Управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

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Опубліковано в ЖКГ

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