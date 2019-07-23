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Уряд домігся зниження ціни газу на 25%

  • Четвер, лип. 25 2019
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Уряд домігся зниження ціни газу на 25%

Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі – станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» – 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом – завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.

«Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%», – заявляє Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше. Рішення Уряду унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.

Урядовий портал

 

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Опубліковано в ЖКГ

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