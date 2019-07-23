Уряд домігся зниження ціни газу на 25%

Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом – завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.
«Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%», – заявляє Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше. Рішення Уряду унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.