На вивіз сміття у Білій Церкві треба 2, 7 млрд. грн

На 73 сесії БМР затвердити Програму поводження з відходами у м. Біла Церква на 2020-2025 роки. По програмі треба з бюджету виділити 2, 7 млрд грн. Для порівняння: річний бюджет Білої Церкви за 2018 рік становив 1, 3 млрд. грн.

На закупівлю звичайних контейнерів потрібно 15 млн. грн, на придбання контейнерів для відсортованих відходів – 6 млн грн, спеціалізованих автомобілів для надання послуг – 5 млн. грн, будівництва підземних контейнерних майданчиків – 15 млн. грн, на рекультивацію полігону - 75 млн. грн, на придбання контейнерів для небезпечних відходів потрібно 360 тис. грн, на переробку таких відходів – 850 тис грн, на будівництво нового полігону для сміття – 45 млн. грн, будівництво сміттєпереробного комплексу – 1, 2 млн. грн.

Це лише програма, а чи виділять колись ці кошти з бюджету, невідомо. Наразі у Білій Церкві невчасно вивозиться сміття, на чому під час сесії неодноразово наголошували й місцеві депутати.

Немає розуміння того, хто має вивозити негабарит від контейнерів, які знаходяться в приватному секторі та біля ОСББ, а тому гілля, унітази, старі меблі лежать біля баків по кілька тижнів та заважають і сміттєвозам під'їхати, і мешканцям викинути сміття. Біля будинків, які обслуговує ЖЕК, негабарит вивозить саме ЖЕК.

Також не зрозуміло, як місцева влада збирається будувати новий полігон для сміття, якщо вільних земельних ділянок у місті немає, а довколишні села не хочуть з містом створювати ОТГ.

Нагадаємо, 40% акцій КАТП-1028 належить батькові мера Геннадія Дикого. Підприємство займає монопольне становище на вивозі непотребу з міста.