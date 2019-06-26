Уряд затвердив граничні тарифи на тепло: не більше 1400 грн за 1 Гкал

Кабінет Міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років й таким чином унеможливив необґрунтований ріст вартості тепла у багатоквартирних будинках у великих містах.

«Є великі платежі, які людям тяжко сплачувати - за тепло і гарячу воду. Я задаю собі питання, чому в одних містах ціна тепла за гігакалорію 2000 грн, а в інших – 1300 грн. Ця різниця є необ'єктивною і неадекватною. Ціна на газ і електроенергію в країні однакові, зарплати в галузі приблизно однакові, але тарифи різні. Уряд ухвалив рішення на підставі проведених економічних розрахунків і встановив: рахунки не можуть бути вищі за 1400 грн за гігакалорію», - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Уряду вдалося змусити НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення. Зараз вона майже однакова для всіх регіонів. Натомість ціна на тепло – різна. І подекуди різниця становить 2 рази і більше – в залежності від регіону і оновлення комунальних мереж господарства.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що теплокомуненерго є фактичним монополістом і споживачу нема кому жалітися за необґрунтовані нарахування. За словами Прем’єр-міністра, зараз є всі можливості дати людині чесну платіжку – це відповідальність конкретного міського голови і ТКЕ.

Як зауважував Володимир Гройсман, «не можна ворочати мільярдами і не думати про те, яку якість послуг отримує людина».

Тому відповідно до урядового рішення, з початку опалювального сезону діятимуть такі тарифи:

З постачання теплової енергії:

у разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);

у разі відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

З постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води – 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ);

у разі їх відсутності - 75,74 гривні за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ).

Оплата населенням міст обласного значення та Києва послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води здійснюватиметься з урахуванням встановлених відповідними органами місцевого самоврядування тарифів, які не перевищують граничні ціни, що визначені Кабінетом міністрів України.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Уряд рекомендував щомісячно моніторити тарифи на тепло та гарячу воду і вживати заходів у разі необґрунтованого підвищення тарифів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води.

«Проведіть аудит, і потім кожен чиновник хай виходить на трибуну і говорить, що у нього все обґрунтовано, що немає втрат і ніхто не виводить гроші в офшори, – сказав під час засідання Уряду Володимир Гройсман. І додав, що залишати ситуацію такою, що люди у безвиході і платять, не можна.

Для міст районного значення, які мають обмежені бюджети, Уряд через Фонд регіонального розвитку виділив 3 млрд. грн на енергомодернізацію комунальної сфери. Крім того, прем’єр нагадав, що в результаті реформи децентралізації місцеві бюджети зросли в 4 рази.

«Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування. Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає?! А ТКЕ тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити завищені ціни. Причому платити не Уряду, а місцевим структурам» – резюмував Володимир Гройсман.

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