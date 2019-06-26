Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради доручено розробити та затвердити Положення про проведення конкурсу до 12 липня 2019 року та запропонувати взяти участь у конкурсі підприємствам, організаціям, установам, учбовим та медичним закладам, закладам торгівлі та побутового обслуговування та облаштувати клумби на своїх прилеглих територіях.
У Білій Церкві до Дня міста проведуть конкурс на кращу клумбу
- Середа, черв. 26 2019
- Автор bc-news
25 червня на засіданні виконкому прийняли рішення про проведення міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста. Конкурс буде проведено 3-7 вересня ц.р.
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Опубліковано в ЖКГ
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