У Білій Церкві до Дня міста проведуть конкурс на кращу клумбу

25 червня на засіданні виконкому прийняли рішення про проведення міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста. Конкурс буде проведено 3-7 вересня ц.р.

Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради доручено розробити та затвердити Положення про проведення конкурсу до 12 липня 2019 року та запропонувати взяти участь у конкурсі підприємствам, організаціям, установам, учбовим та медичним закладам, закладам торгівлі та побутового обслуговування та облаштувати клумби на своїх прилеглих територіях.