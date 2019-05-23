Повернення до бюджету невикористаних сум субсидій

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329) житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг до січня 2019р. включно надавалися громадянам не у грошовій формі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів на рахунки надавачів послуг.

Пунктом 18 Положення до 1 травня 2019р. було передбачено, що сума житлової субсидії, яка надається не у грошовій формі та не використана домогосподарством унаслідок економного споживання послуги, зараховується виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг.

Таким чином, громадяни, на особових рахунках в підприємств-надавачів комунальних послуг яких станом на 01.02.2019р. була наявна переплата у вигляді зекономлених сум субсидій за попередні періоди мали право скористатися нею протягом лютого-квітня 2019р., зменшуючи за рахунок неї розмір фактичної суми сплати за спожиті комунальні послуги.

Виконавець комунальної послуги був зобов’язаний щомісяця зазначати у платіжних документах одержувачів житлової субсидії суму переплати.

Після закінчення опалювального сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі, має повертатися виконавцем комунальних послуг до державного бюджету з урахуванням вищезазначених норм на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механізм розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг із централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання визначено Порядком розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг» (зі змінами).

У 2019 році надавачами послуг проведено розрахунок загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії за період з жовтня 2018р. по січень 2019р. та повернуто їх до державного бюджету, якщо станом на 01.05.2019р. обліковувалася переплата за послугу.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради