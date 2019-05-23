Увага! О 23-00 буде припинено подачу води у Білій Церкві

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що сталася в с. Збаржівка, Погребищенського району, де перекинулася машина з хімікатами в річку Рось, ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» о 23-00 припиняє подачу води на місто.

Відновлення водопостачання відбудеться лише при гарантованій якості води в річки Рось.

Наданий час вода в мережах безпечна! Зробіть запас води з розрахунку на одну/дві доби.

ТОВ "Білоцерківвода"

Просимо максимальної уваги та поширення даної інформації! В селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду «Нурал B” автомобіль перевернувся в притоку річки Рось.

На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини!

На даний момент спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки буде повідомлено додатково.

Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання!!!!!

Білоцерківська РДА