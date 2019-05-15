Кому потрібно звернутися за субсидією у травні

У зв’язку з внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. № 373 до Положення про порядок призначення житлових субсидій у травні 2019 року відбуватиметься процес перепризначення субсидій на наступний період в автоматичному режимі без звернень громадян.

Проте, деяким домогосподарствам потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи.

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи у травні до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради потрібно звернутися:

- особам, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (чоловік, дружина та неповнолітні діти);

- орендарям житла;

- внутрішньо переміщеним особам;

- тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на тих осіб, які фактично проживають в помешканні;

- тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких відсутні доходи або доходи менші від мінімальної заробітної плати;

- тим сім’ям, у яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна заборгованість з оплати послуг, субсидія на наступний (неопалювальний) період буде призначена у грошовій безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю.

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за спожиті комунальні послуги у квітні не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з АТ «Ощадбанк» для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 (дні та години прийому: понеділок-п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год., телефони 5-33-25, 5-85-34).

Для наближення послуг до місць проживання громадян прийом з питань призначення субсидій у травні-червні 2019р. здійснюватиметься:

- в «єдиній приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 (дні та години прийому: понеділок-п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год.);

- в приймально-консультаційних пунктах, розташованих в житлово-експлуатаційних конторах міста Біла Церква за адресами:

- вул. Підвальна, 28 (приміщення К ПБМР «Житлово-експлуатаційна контора № 1») дні та години прийому: понеділок, середа з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця з 8.00 год. до 13.00 год.;

- вул. Леваневського, 34 (приміщення К ПБМР «Житлово-експлуатаційна контора № 7») дні та години прийому: понеділок, середа з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця з 8.00 год. до 13.00 год.

За інформацією сайту БМР