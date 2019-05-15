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600 млн грн «теплих кредитів» отримали українці в 2019 році

  • П'ятниця, трав. 17 2019
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600 млн грн «теплих кредитів» отримали українці в 2019 році

Програма «теплих кредитів» - у самому розпалі. Минулого тижня українські родини залучили ще близько 50 млн грн «теплих кредитів» для термомодернізації будинків, зокрема:

- 33 млн грн – на утеплення приватних будинків;

- більше 15 млн грн – для ОСББ;

- майже 2 млн грн – на твердопаливні котли.

Загалом, у 2019 р. понад 47 тис. родин вже отримали в банках близько 600 млн грн «теплих кредитів».

«Звертаю увагу, що це вже більша частина від усього прогнозованого обсягу кредитування у цьому році – 1,1 млрд грн «теплих кредитів» (за наявного бюджетного фінансування у розмірі 400 млн гривень)», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Водночас Голова нагадав, що додаткову компенсацію надає місцева влада. На сьогодні виділено 140 млн грн із місцевих бюджетів на співфінансування «теплих кредитів».

«Скористайтеся вдалою нагодою одержати подвійну чи навіть потрійну компенсацію на енергоефективні заходи для своїх осель!», - підсумував Сергій Савчук.

Урядовий портал

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Опубліковано в ЖКГ

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