Ціна на газ для населення у травні має бути 8 247 гривень

Ціна на блакитне паливо, яке НАК «Нафтогаз України» продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів. Водночас газовики іншої думки.

Кабінет Міністрів України надав можливість державній компанії знизити ціни на газ для населення. Це рішення відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ.

Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має змогу звертатися зі скаргами на урядову «гарячу лінію» 15-45.

Водночас прес-служба ГС "Асоціації газового ринку України" повідомила про те, що з 1 травня ціна на газ для населення буде різною для кожної області України. І ціни вказані по деяким областям вищі за ту суму, яку оприлюднив Уряд: https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/14/647760/

Так, для Київоблгазу ціна встановлена на травень - 8236, 97 грн, а на червень - 8617, 04 грн.