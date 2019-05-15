Чи буде призначено субсидію на наступний період, якщо є борг?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за спожиті комунальні послуги, у травні автоматично буде перепризначено субсидію на новий період.

Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна заборгованість з оплати послуг, субсидія на наступний (неопалювальний) період буде призначена у грошовій безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю.

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за спожиті комунальні послуги у квітні не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з АТ «Ощадбанк» для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Громадянам, які матимуть борги, житлова субсидія може бути призначена з початку неопалювального сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону.

Документальне підтвердження сплати заборгованості одержувачі субсидії повинні надати до «єдиної приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 (дні та години прийому: понеділок-п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год., телефони 5-33-25, 5-85-34).

Управління соціального захисту населення БМР