З травня починається нарахування пені за борги по комуналці

З 1 травня 2019 року набирає чинності стаття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» про сплату пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Зокрема, стаття 26 «Відповідальність за неналежне виконання договору» встановлює, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Водночас, закон визначає, що пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» був ухвалений 9 листопада 2017 року, однак, дію деяких його положень було відтерміновано.

Також з 1 травня вступає в дію норма ЗУ "Про комерційний облік " яка передбачає, що плата за об'єм спожитої води чи опалення береться за показниками комерційного, тобто загальнобудинкового лічильника. Водночас не розроблена методика, яким чином має розподілитися різниця між показниками лічильника у квартирі та загальнобудинкового вузла обліку між споживачами послуги.