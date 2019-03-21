Чому нещодавно відремонтовані дороги у Білій Церкві вже мають нові дірки?

Чому з’явилися дірки на дорозі по Сквирському шосе, яку так довго робили? Чому з’явилася дірка на перехресті вул. Гончара та Першотравневої, яке також нещодавно ремонтували? Коли і хто відновить розмітку на Олександрійському бульварі, яку пізно восени нанесли на дорогу, а за кілька місяців від неї не лишилося й сліду? На ці запитання Геннадій Дикий відповів на прес-конференції 15 квітня.

«Ми передбачали, що можуть бути пориви на колекторі, який йде під дорогою на Сквирському шосе і тому замінили його на нову каналізаційну трубу. Але та яма, яка утворилася, – це порив магістралі водопостачання. Там сталася просадка грунта. «Білоцерківвода» все відновить. Через перекриття Горбатого мосту великогабаритний транспорт йде через місто, на перехресті вул. Гончара і Першотравневої машини мостами виривають асфальт. Підрядник дав гарантію 3 роки, вони виправлять власним коштом. Розмітку на Олександрійському бульварі підрядник відновить власними коштами. Чому ми її нанесли? Бо це разом з освітленням пішохідних переходів дало можливість зменшити аварійність вдвічі, – пояснює мер. - Важливо, що ми маємо інтерактивну карту, на якій відмічаємо всі роботи з ремонту доріг у місті, хто їх проводить, з чітко визначеним гарантійним терміном. У разі необхідності притягатимемо підрядників до виконання робіт по гарантії».

Нагадаємо, верхній шар покриття дороги на відрізку від площі Перемоги до Війскбуду по Сквирському шосе був знятий ще в грудні 2016 року. Обласна влада провела тендер на ремонт цієї ділянки дороги, роботи розпочали у грудні, через погодні умови не завершили. За зиму дорогу та тротуари і бордюри значно зруйнували автівки, тому довелося переробляти проектно-кошторисну документацію, проводити експертизу проекту.

Вартість робіт ремонту становила майже 9 млн. грн. Ремонтувала дорогу компанія ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР". «Ми ставимо за мету якісне виконання робіт. У кінцевому результаті оновлена дорога буде оснащена тротуарними доріжками, освітленням, зупинками громадського транспорту. Це шосе має не тільки покращити зовнішній вигляд Білої Церкви, але й прослужити містові якомога довше», - запевняв на прес-конференції у квітні 2017 року мер Геннадій Дикий. Як бачимо, дорога на Сквирському шосе за 9 млн. грн прослужила не дуже довго.

Власне, як і розмітка на дорогах. До відома: розмітку на дорогах (у тому числі на Олександрійському бульварі) в минулому році на суму 1, 6 млн. грн виконало львівське ТОВ "ТМГ-Сервіс". Ще майже 500 тис грн освоїла чернігівська фірма ТОВ "Транс Лайн Груп". Очевидно, послуги неякісні, відтак вже цього року ДЖКГ заключило договір на розмітку зі ще однією львівською фірмою ТОВ "Трафік Менеджмент Груп" на значну більшу суму - 2, 7 млн. грн.