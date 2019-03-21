Притулок для тварин збудують?

Хто відповість за марнотратство, коли на проектно-кошторисну документацію для будівництва притулку для тварин витрачено майже 1 млн грн, а він так і не будується. Таке питання було поставлене міському голові Геннадію Дикому під час прес-конференції, 15 квітня 2019 року. Мер запевнив, що притулок будуть будувати чергами.

"У місті приблизно 2500 тварин, жоден притулок їх не витримає. І ніде такого у світі немає. Тварини у притулку повинні бути лише після стерилізації та щеплення. А затим громадяни повинні їх забрати до себе. Ми вже створили сайт, де можна вибрати тварину. У деяких європейських країнах, якщо упродовж певного часу тварину не забрали з притулку, вона піддається евтаназії. Ту кількість коштів, яку ми виділяємо на стерилізацію та щеплення, ми точно за цими показниками найкращі в Київській області", - сказав Геннадій Дикий.

Детальніше про те, як і коли почнуть будувати притулок на наступній прес-конференції має розповісти заступник керівника ДЖКГ Альона Колотницька. Так принаймні пообіцяв Геннадій Дикий.

Нагадаємо, на 2019 рік на притулок у бюджеті міста закладено всього 10 тис. грн. При тому, що Геннадій Дикий в різний час заявляв, що на це будівництво потрібно від 5 до 40 млн грн.

У квітні 2017 року мер на прес-конференції заявляв: "Проект притулку закінчений, це буде клініка з вольєрами. Орієнтовна вартість будівництва 5 млн грн. Я дав доручення Агенції стратегічного розвитку залучити іноземні кошти для будівництва притулку. Будувати притулок за власний кошт, лише вольєри, без клініки, не можна. Так, це буде дешевше. По такому принципу пішли інші міста України. Проте там тварини скупчуються, частіше хворіють і гинуть. Такий притулок перетворюється на тваринний концтабір».

На своїй першій прес-конференції Геннадій Дикий обіцяв, що до початку літа-2016 має бути вирішене питання з безпритульними тваринами, всі стерилізовані та щеплені безпритульні тварини мають утримуватися у створеному притулку. При цьому міський голова казав тоді: «Собаки, які відловлюються та стерилізуються не мають випускатися на вулицю. Вони будуть жити у притулку, питання харчування я теж знаю, як вирішити. Питання з місцем вирішене. Це буде в районі звалища. Там немає житлових забудов , тобто ці собаки там зможуть спокійно доживати віку, не заважаючи людям, не лякаючи їх».

Гроші на розробку проектно-кошторисної документації витрачені не малі. Так, у 2016 році витратили 560 тис. грн, у 2017 – 320 тис. грн, у 2018 році ще 180 тис. грн.

То чи буде колись притулок?