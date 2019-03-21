Кому субсидії призначать автоматично?

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься трьох мільйонів домогосподарств. Решті потрібно буде оновити Заяву та Декларацію про доходи.

Повторно з документами – Заявою та Декларацією про доходи – у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:

Орендарям житла

Внутрішньо переміщеним особам

Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб

Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати

Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Ті сім’ї, в яких станом на травень-червень матимуть борги за комуналку, будуть переведені на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

Міністерство соціальної політики України не планує змінювати критерії для призначення житлових субсидій, тому суттєвого зменшення кількості субсидіантів у 2019-2020 роках не передбачається.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету міністрів України