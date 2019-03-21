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Кому субсидії призначать автоматично?

  • П'ятниця, квіт. 05 2019
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Кому субсидії призначать автоматично?

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься трьох мільйонів домогосподарств. Решті потрібно буде оновити Заяву та Декларацію про доходи.

Повторно з документами – Заявою та Декларацією про доходи – у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:

  • Орендарям житла
  • Внутрішньо переміщеним особам
  • Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб
  • Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати
  • Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Ті сім’ї, в яких станом на травень-червень матимуть борги за комуналку, будуть переведені на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

Міністерство соціальної політики України не планує змінювати критерії для призначення житлових субсидій, тому суттєвого зменшення кількості субсидіантів у 2019-2020 роках не передбачається.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету міністрів України

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Опубліковано в ЖКГ
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