Кому субсидії призначать автоматично?

Повторно з документами – Заявою та Декларацією про доходи – у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:
- Орендарям житла
- Внутрішньо переміщеним особам
- Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб
- Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати
- Тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.
Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.
Ті сім’ї, в яких станом на травень-червень матимуть борги за комуналку, будуть переведені на безготівкову монетизацію.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.
Міністерство соціальної політики України не планує змінювати критерії для призначення житлових субсидій, тому суттєвого зменшення кількості субсидіантів у 2019-2020 роках не передбачається.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету міністрів України