Опалення вимкнуть 8 квітня

Під час засідання було прийнято рішення про процедуру закінчення опалювального сезону 2018 - 2019 років в місті Біла Церква.

Доповідаючи питання, начальник департаменту ЖКГ міської ради Олег Савченко зазначив, що за прогнозами Гідрометцентру, середня добова температура зовнішнього повітря протягом наступних трьох діб перевищуватиме 8 градусів, тому, згідно із нормативними документами, опалювальний період для житлового фонду, інших споживачів міста Біла Церква буде закінчено 08 квітня 2019 року. Отож, відповідальні установи розпочнуть процедуру закінчення опалювального сезону із понеділка.

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» буде продовжувати подачу теплоносія до закладів охорони здоров’я, згідно із заявами керівників установ для забезпечення температурного режиму, встановленого нормативними документами.

За матеріалами сайту БМР