Ще один банк долучився до видачі «теплих кредитів» у 2019 році

Держенергоефективності та Приватбанк уклали договір щодо запуску «теплих кредитів» у цьому році.

Відтепер ОСББ можуть звертатися за співфінансуванням на енергоефективні заходи до трьох банків: Приватбанку, а також Укргазбанку, Ощадбанку.

Чим більше банків-учасників програми, тим більше можливостей для усіх охочих скористатися програмою.

Як показує практика, конкуренція між банками позитивно вплинула на спрощення умов кредитування та зменшення відсоткової ставки.

Нагадуємо, що за умовами програми ОСББ отримують із держбюджету відшкодування від 40% до 70% частини суми «теплого кредиту».

Додаткові компенсації надає місцева влада. На сьогодні діють 72 місцеві програми здешевлення «теплих кредитів» для ОСББ.

«Тож поспішайте зробити своє житло теплим і комфортним. Інвестувавши в енергоефективність, потім ви зможете економити на комунальних послугах, а заощадження – використовувати на важливі для родини та дітей справи», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

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