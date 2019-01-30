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Михайло Вакуленко подав до суду на Геннадія Дикого

  • Середа, лют. 06 2019
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Михайло Вакуленко подав до суду на Геннадія Дикого

25 січня 2019 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Л. М., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Вакуленка Михайла Івановича до Білоцерківського міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича та Білоцерківської міської ради, третя особа - КП БМР «Білоцерківтепломережа», про визнання незаконним та скасування розпорядження, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди, 

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, з тих підстав, що вважає незаконним розпорядження міського голови № 398-к від 21.12.2018 р. про його звільнення, зазначає про порушення його конституційних прав, а тому просив визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення ОСОБА_1 № 398-к від 21.12.2018 р., поновити його на роботі, виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу та зобовязати міського голову відшкодувати моральну шкоду.

Позовна заява відповідає вимогам ст.175 і ст.177 ЦПК України.

Керуючись ст.187 ЦПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження.

Розгляд справи провести за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Перше судове засідання відбудеться на 01 березня 2019 року о 10:00 год. в залі суду №4 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7).

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Білоцерківська міська рада за наполяганням мера Геннадія Дикого звільнила керівника КП БМР "Білоцерківтепломережа" Михайла Вакуленка. 

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Опубліковано в ЖКГ

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